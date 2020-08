Drei weitere Corona-Fälle in Dithmarschen

Zwei FFP3 Atemschutzmasken liegen auf einem Tisch im Sonnenschein. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Heide (dpa/lno) – Im Kreis Dithmarschen ist die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen seit Sonnabend um drei gestiegen. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Sonntag mitteilte, wurden in dem Landkreis damit seit Ausbruch der Pandemie 123 Menschen positiv auf das Virus getestet. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen sank nach RKI-Angaben leicht auf 26,3. Am Sonnabend hatte der Wert noch bei 27,8 gelegen.

Um den Grenzwert zu erreichen, ab dem schärfere Maßnahmen eingeleitet werden, müsste es binnen sieben Tagen 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner geben. Für Dithmarschen mit seinen 133 000 Einwohnern wären dies 66,5 neue Fälle in einer Woche.

Seit dem vergangenen Wochenende waren die Zahlen deutlich gestiegen. In der Kreisstadt Heide und in Büsum gelten seit Freitag strengere Schutzmaßnahmen.

In ganz Schleswig-Holstein kamen 12 weitere Fälle hinzu, wie die Landesregierung mitteilte. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen auf 3463. Davon können nach Schätzungen des RKI rund 3100 Infizierte inzwischen als genesen angesehen werden. 22 Menschen wurden mit Stand Sonnabend in Krankenhäusern behandelt. Die Zahl der in Schleswig-Holstein im Zusammenhang mit Covid-19 Gestorbenen lag unverändert bei 156.

Corona-Zahlen in Schleswig-Holstein – Angaben der Landesregierung

RKI-Angaben zum Kreis Dithmarschen Stand 2. August, 00.00 Uhr