Drei vermisste Kinder in Hamburg wohlbehalten gefunden

Hamburg (dpa/lno) –

Drei vermisste Kinder aus einer Wohngruppe in Hamburg-Groß Borstel sind nach einer großangelegten Suche wohlbehalten wiedergefunden worden. Die beiden Mädchen im Alter von acht und fünf Jahren sowie ein neunjähriger Junge hatten die Wohngruppe nach Polizeiangaben am Montagnachmittag verlassen – offenbar nach einem Streit. Bei der Suche nach ihnen wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Zweieinhalb Stunden später wurden die Kinder schließlich von Zollbeamten unversehrt in der Nähe des Hamburger Flughafens entdeckt und zurück in die Wohngruppe gebracht. Zuvor hatte der NDR über den Fall berichtet.