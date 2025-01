Drei Verletzte und hoher Schaden nach Küchenbrand

Dörverden (dpa/lni) –

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Dörverden (Landkreis Verden) sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet eine Küche am Montag aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Eine 86 Jahre alte Bewohnerin wurde schwer verletzt. Zwei Ersthelfer, die die Frau aus dem Haus holten, atmeten Rauch ein und wurden leicht verletzt. Sie wurden ebenso wie die 86-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Wohnungen in dem Zweiparteienhaus sind nach Angaben der Polizei derzeit nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wurde auf rund 150.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.