Drei Verletzte nach Verkehrsunfall in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung im Hamburg-Rahlstedt sind drei Menschen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte der Fahrer eines Lieferdienstes aus der Grubesallee auf die Bargteheider Straße abbiegen und übersah offenbar einen Pkw, der auf der Straße in Richtung Norden unterwegs war.

Daraufhin kollidierten beide Fahrzeuge: Der Kleinwagen überschlug sich und stieß anschließend mit einem weiteren Wagen auf der gegenüberliegenden Fahrbahn zusammen, wie es weiter hieß. Rettungskräfte versorgten die drei verletzten Fahrer vor Ort, eine Person musste zur Behandlung ins Krankenhaus gefahren werden. Angaben zu Alter und Geschlecht der Verletzten konnte die Polizei nicht machen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.