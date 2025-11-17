Drei Verletzte nach Unfall in Hamburg-Bergedorf

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Unfall in Hamburg-Bergedorf sind am Morgen drei Menschen verletzt worden. Zwei Autos waren an einer Kreuzung auf der Holtenklinker Straße zusammengestoßen, wie eine Sprecherin der Polizei in Hamburg sagte. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Wie genau es zu dem Unfall kam und wie schwer die Beteiligten verletzt wurden, war laut Polizei noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet. Dort hieß es, dass eine Frau in ihrem Wagen eingeklemmt worden sei. Das bestätigte die Sprecherin nicht. Auch die Hamburger Feuerwehr war demnach im Einsatz. Die Straße an der Unfallstelle war am Vormittag voll gesperrt.