Drei Verletzte nach Unfall bei Berge: Alkohol am Steuer

Ein Dachschild mit der Aufschrift „Notarzt“ steht auf einem Einsatzwagen eines Notarztes. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Osnabrück (dpa/lni) – Auf dem Heimweg von einer Hochzeitsfeier sind am Donnerstagabend drei Partygäste auf der Straße zwischen Hekese und Berge (Landkreis Osnabrück) verunglückt. Der 25 Jahre alte Fahrer sowie eine 50 Jahre alte Mitfahrerin verletzten sich bei dem Unfall schwer, die 18 Jahre alte Beifahrerin leicht, wie ein Sprecher der Polizei in Bersenbrück am Abend mitteilte. Seinen Angaben zufolge kam der Wagen rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich vermutlich und kam dann in einem Graben zum Stehen. Bei dem Fahrer habe die Polizei einen Alkoholwert von mehr als zwei Promille festgestellt. Anhaltspunkte für Glatteis habe es nicht gegeben. Polizei und Feuerwehr waren mit einem starken Aufgebot vor Ort.

