Drei Verletzte nach Streit vor Drogenberatungsstelle

Drei Menschen sind nach einer Auseinandersetzung in der Nähe vom Drob Inn verletzt. Georg Wendt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einer Auseinandersetzung nahe der Hamburger Drogenberatungsstelle «Drob Inn» sind am Abend drei Menschen verletzt worden. Einer bekam nach ersten Ermittlungen einen Messerstich ins Bein, ein zweites Opfer einen Stich in den Rücken, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Verletzten kamen in ein Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter sei bekannt, es werde nach ihm gesucht. Zuvor hatte die «Mopo» über den Vorfall nahe dem Hauptbahnhof berichtet.

Bei einem dritten Geschädigten sei davon auszugehen, dass er Pfefferspray einsetzen wollte, aber es selbst abbekam. Insgesamt sollen an dem Streit laut Polizei 10 bis 15 Personen beteiligt gewesen sein.