Drei Verletzte nach Auffahrunfall auf A1 bei Dinklage

Ein Polizeiwagen steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einer Unfallstelle. Foto: picture alliance/Malte Christians/dpa/Symbolbild

Dinklage (dpa/lni) – Ein betrunkener 63-Jähriger ist auf der Autobahn 1 bei Dinklage (Landkreis Vechta) mit hoher Geschwindigkeit auf ein anderes Fahrzeug aufgefahren und hat so einen schweren Unfall verursacht. Das vorausfahrende Auto habe sich durch die Wucht des Aufpralls gedreht und sei in die Mittelschutzplanke gekracht, teilte die Polizei am Freitag mit. Die 58 Jahre alte Fahrerin des Wagens und ihr 65 Jahre alter Beifahrer wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Unfallverursacher verletzte sich bei dem Unfall am späten Donnerstagabend und kam ins Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,7 Promille. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 20 000 Euro.

Pressemitteilung der Polizei