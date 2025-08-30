Drei Verletzte beim Unfall einer Hochzeitskolonne

Visbek (dpa/lni) –

Mehrere Autos eines Hochzeitskonvois sind am Nachmittag in Visbek im Landkreis Vechta in einen Unfall verwickelt worden. Dabei wurde ein Mensch schwer verletzt, zwei weitere erlitten leichte Blessuren, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen kam es zu dem Unfall, als das letzte Fahrzeug der Kolonne ausscherte und mit erhöhter Geschwindigkeit zum Überholen ansetzte. Dabei verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Auto, streifte den Wagen direkt vor sich und stieß anschließend mit dem ersten Fahrzeug der Kolonne zusammen. Bei dem Unfall wurden vier Fahrzeuge beschädigt.

Vorsorglich war ein Rettungshubschrauber angefordert worden, er wurde dann aber nach Angaben eines Polizeisprechers doch nicht benötigt. Keiner der Verletzten schwebe in Lebensgefahr. Den Schaden schätzt die Polizei auf 200.000 bis 250.000 Euro.