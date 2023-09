Drei Verletzte bei Zusammenstoß mehrerer Autos

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle. Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Bad Zwischenahn (dpa/lni) –

Bei einem Zusammenstoß mehrerer Autos in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) sind drei Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Ein 22-jähriger Autofahrer wollte am Freitagnachmittag einen Wagen überholen, dessen Fahrer auf das Abbiegen wartete, wie die Polizei mitteilte. Dabei übersah er jedoch ein entgegenkommendes Auto. Der 22-Jährige habe daraufhin zurück auf seinen Fahrstreifen gelenkt, wo er erst gegen das wartende Auto prallte und anschließend frontal mit dem entgegenkommenden Wagen zusammenstieß. Dessen 42-jährige Fahrerin wurde schwer verletzt, ebenso der 22-Jährige. Der ebenfalls 22-jährige Fahrer des wartenden Autos wurde leicht verletzt. Alle drei wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Straße war für etwa anderthalb Stunden gesperrt.