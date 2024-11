Drei Verletzte bei Wohnungsbrand in Soltau

Soltau (dpa/lni) –

Bei einem Wohnungsbrand in Soltau im Heidekreis sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde ein Bewohner mit Verbrennungen in eine Spezialklinik in Hamburg geflogen. Zwei weitere Menschen kamen demnach mit Rauchvergiftungen in ein Krankenhaus. Auch eine Katze wurde gerettet.

Die Bewohner hatten den Angaben zufolge am Donnerstagabend noch eigene Löschversuche unternommen, mussten später aber von der Feuerwehr aus der völlig verrauchten Wohnung geholt werden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hätten bereits Flammen aus einem Fenster geschlagen. Der Einsatz dauerte mehr als drei Stunden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.