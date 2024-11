Drei Verletzte bei Wohnungsbrand – Brandstiftung?

Pattensen (dpa/lni) –

Drei Menschen sind bei einem Wohnungsbrand in Pattensen (Region Hannover) leicht verletzt worden, darunter eine Feuerwehrfrau. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung, wie sie mitteilte. Ein Zeuge habe am Freitagnachmittag das Feuer in der Dachgeschosswohnung entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Feuerwehr löschte demnach den Brand. Eine 44 Jahre alte Bewohnerin und der Zeuge seien in Krankenhäuser gebracht worden. Die Brandwohnung ist laut Polizei derzeit unbewohnbar. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.