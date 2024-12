Verletzte bei Auseinandersetzung in Hamburg – eine Festnahme

Hamburg (dpa) –

Bei einer Auseinandersetzung in Hamburg ist am Abend mindestens ein Mensch verletzt worden. Der Vorfall habe sich vor oder in einem Friseursalon ereignet, sagte ein Polizeisprecher. «Eine Schere hat da eine Rolle gespielt.» Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Die Polizei hatte zunächst von drei Verletzten gesprochen.

Laut Polizei floh ein Tatverdächtiger, der inzwischen vorläufig festgenommen wurde. Einzelheiten zu der Tat im Stadtteil Billstedt lagen noch nicht vor.

Fünf Menschen seien vom Rettungsdienst untersucht worden. Davon seien vier leicht oder gar nicht verletzt worden, eine Person «etwas schwerer». Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge aber nicht.

Eine Scheibe des Friseurladens ging dem Sprecher zufolge bei der Auseinandersetzung zu Bruch. Die Polizei ist mit mehreren Streifenwagen vor Ort. Sanitäter kümmerten sich um die Betroffenen.