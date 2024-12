Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Hamburg-Finkenwerder

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Finkenwerder sind drei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein Autofahrer auf dem Aue-Hauptdeich Richtung Süden unterwegs und wollte nach links abbiegen. Ein anderer Autofahrer fuhr auf der Straße An der alten Süderelbe und war nach ersten Einschätzungen bei Rot in die Kreuzung gefahren. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrer und ein Beifahrer verletzt wurden. Die Feuerwehr war mit drei Rettungswagen und zwei Notärzten vor Ort, von denen einer mit einem Rettungshubschrauber eingeflogen wurde.