Drei Verletzte bei Unfall mit Wattwagen in Cuxhaven

Cuxhaven (dpa) –

Bei einem Unfall mit einem umstürzenden Wattwagen in Cuxhaven an der Nordseeküste sind drei Menschen verletzt worden. Ein 51 Jahre alter Mitfahrer aus Halle sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Eine 42-jährige Touristin aus Aachen und die 24-jährige Kutscherin wurden leicht verletzt und ebenfalls in einer Klinik behandelt. Bei der Ankunft am Wendeplatz in Cuxhaven hatte sich am Donnerstag ein Rad des Wattwagens verklemmt, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Wagen stürzte um. Die Polizei ermittelt nun, warum es Probleme mit dem Rad gab.