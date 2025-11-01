Drei Verletzte bei Unfall mit vier Fahrzeugen auf B5

In Husum schiebt ein Autofahrer mit seinem Wagen drei vor einer Ampel wartende Autos zusammen (Symbolbild). Marcus Brandt/dpa

Husum (dpa/lno) –

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B5 im Süden Husums (Kreis Nordfriesland) sind drei Menschen verletzt worden. Zwei davon wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Auch ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz gewesen.

Laut Polizei war am Vormittag ein Mann aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Wagen an einer Ampel auf dort wartende Autos aufgefahren. Der Aufprall sei so stark gewesen, dass drei Autos zusammengeschoben wurden. Nach dem Unfall war die B5 für fünf Stunden voll gesperrt.