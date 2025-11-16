Drei Verletzte bei Unfall mit Streifenwagen

Osnabrück (dpa/lni) –

Bei einem Unfall mit einem Streifenwagen ist in Osnabrück ein Autofahrer schwer verletzt worden. Zwei Beamte wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Alle drei kamen in umliegende Krankenhäuser.

Die Beamten waren demnach mit Blaulicht und Martinshorn auf Einsatzfahrt unterwegs, als es zur Kollision mit dem Auto des 49-Jährigen kam. Der Mann wollte gerade nach links abbiegen, als die Fahrzeuge zusammenstießen. Wie genau es zu dem Unfall kam, wird noch ermittelt. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei ein erheblicher Schaden.