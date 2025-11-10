Drei Verletzte bei Unfall mit Schultransporter

Dötlingen (dpa/lni) –

Bei einem Unfall mit einem Schultransporter sind zwei Grundschulkinder in Dötlingen (Landkreis Oldenburg) leicht verletzt worden. Der Fahrer wurde schwer verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Einsatzkräfte versorgten die beiden Kinder an der Unfallstelle, der Mann kam in eine Klinik.

Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer mit sieben Kindern auf der Hauptstraße im Ortsteil Neerstedt unterwegs, als er das Bewusstsein verlor. Das Fahrzeug prallte gegen einen Baum. Laut Feuerwehr wurde niemand im Transporter eingeklemmt. Die Feuerwehr kontrollierte die Batterie und die Zuleitungen des Elektrofahrzeugs, stellte aber keine Gefahr fest.