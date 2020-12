Drei Verletzte bei Unfall in Hamburg

Ein Warndreieck mit dem Schriftzug «Unfall» steht vor einem Polizeifahrzeug. Foto: Patrick Seeger/dpa/Illustration

Hamburg (dpa/lno) – Bei einem Verkehrsunfall mit zwei Autos in Hamburg sind ein Mensch schwer und zwei weitere leicht verletzt worden. Ein Autofahrer sei am Mittwochmorgen nach ersten Erkenntnissen mit seinem Wagen über eine rote Ampel an der Lombardsbrücke gefahren, sagte ein Polizeisprecher. Auf der Kreuzung kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Auto. Einer der beiden Fahrer wurde dadurch in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die drei Verletzen wurden in Krankenhäuser gebracht.

