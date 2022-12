Drei Verletzte bei Tannenbaumbrand in Passade

Passade (dpa/lno) –

Drei Menschen sind bei einem Wohnhausbrand in Passade (Kreis Plön) verletzt worden, einer von ihnen schwer. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei vom Samstagmorgen hatten Kerzen an einem Tannenbaum das Feuer ausgelöst. Die drei Verletzten, zu denen die Polizei keine weiteren Angaben machen konnte, wurden in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl das Unter- als auch das Obergeschoss des Hauses wurden durch die Flammen beschädigt. Der Sachschaden liegt laut ersten Schätzungen eines Polizeisprechers bei mindestens 10.000 Euro.