Drei Verletzte bei Streit in Hamburger Einkaufszentrum

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Streit in einem Restaurant in einem Einkaufszentrum in Hamburg-Billstedt sind am Montagabend sechs Männer verletzt worden. Drei von ihnen wurden schwer verletzt und mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, teilte die Polizei mit.

Drei Gäste waren mit drei Mitarbeitern des Restaurants in Streit geraten. Zunächst war die Auseinandersetzung nur verbal, später eskalierte die Situation, und die Männer schlugen aufeinander ein. Ein 25-Jähriger wurde mit einer abgebrochenen Glasflasche am Auge schwer verletzt, ein 20-Jähriger erlitt ein Schädel-Hirntrauma, ein 19-Jähriger eine Verletzung am Handgelenk, die anderen drei wurden leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, festgenommen wurde niemand.