Drei Verletzte bei schwerem Unfall mit Unfallflucht auf B5

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B5 sind am späten Abend in Hamburg-Billstedt drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Nach Polizeiangaben war ein laut Zeugen mit überhöhter Geschwindigkeit fahrender Wagen zwischen Horner Rampe und Billstedt-Mitte auf dem linken Fahrstreifen in ein vorausfahrendes Fahrzeug gekracht. Dabei sei der Wagen in die Leitplanke geschleudert worden.

Die drei Insassen des vorausfahrenden Autos – zwei Männer im Alter von 27 und 50 Jahren sowie eine 49 Jahre alte Frau – wurden verletzt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die vermutlich vier Insassen des anderen Autos hätten sich nach Zeugenaussagen nach der Kollision zu Fuß vom Unfallort entfernt. Die Polizei habe den Fahrer inzwischen ermitteln und befragen können. «Die Untersuchungen dauern an», sagte sie.

Da am Unfallort ein «großes Trümmerfeld» zurückgeblieben sei, musste die B5 für die Räumung in Richtung Bergedorf bis in die frühen Morgenstunden voll gesperrt werden. Zuerst hatten am Sonnabend Hamburger Medien über den Unfall berichtet.