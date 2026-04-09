Drei Verletzte bei Lkw-Unfall – A1 Richtung Bremen gesperrt

09. April 2026 8:35
Bei einem Lkw-Unfall wurden drei Menschen verletzt. (Symbolbild) Jens Büttner/dpa
Bei einem Lkw-Unfall wurden drei Menschen verletzt. (Symbolbild) Jens Büttner/dpa

Bremen (dpa/lni) –

Die Autobahn 1 in Richtung Bremen ist nach einem Unfall zwischen den Anschlussstellen Bremen-Brinkum und Bremen-Arsten voll gesperrt. Ein Lastwagen sei am Morgen an einem Stauende auf einen weiteren Lkw aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurden drei Menschen verletzt, einer von ihnen schwer. 

Die Bergungsarbeiten laufen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, eine Gasse für Rettungs- und Einsatzfahrzeuge zu bilden. Durch den Unfall hat sich ein mehrere Kilometer langer Stau gebildet.

© dpa-infocom, dpa:260409-930-921847/1

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