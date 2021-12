Drei Verletzte bei Glätteunfall im Kreis Hildesheim

Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht zu einem Einsatz. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Duingen (dpa/lni) – Bei einem Glätteunfall im Landkreis Hildesheim sind drei Menschen verletzt worden. Ein 50-jähriger Mann geriet mit seinem Auto auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Beifahrerin des 50-Jährigen wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Auch die beiden Fahrer waren verletzt. Alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Unfall ereignete sich am ersten Weihnachtstag in Duingen zwischen den Ortsteilen Marienhagen und Weenzen. Wegen der Aufräumarbeiten war die Bundesstraße B240 fünf Stunden lang gesperrt.

