Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß in Hamburger Altstadt

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos sind am späten Samstagabend in Hamburg drei Menschen verletzt worden. Die Polizei teilte am Sonntag mit, dass ein 20-jähriger Autofahrer laut Zeugenaussagen bei Rot auf eine Kreuzung in der Altstadt gefahren sei. Der Wagen kollidierten im Kreuzungsbereich mit einem anderen Auto. Die 19-jährige Beifahrerin des mutmaßlichen Unfallverursachers wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen des anderen Wagens erlitten leichte Verletzungen. Die Ermittlungen dauern an. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.