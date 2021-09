Drei Verletzte bei Brand in Reetdachhaus im Kreis Steinburg

Ein Feuerwehrfahrzeug steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf einer Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Oldendorf (dpa/lno) – Bei einem Feuer in einem Reetdachhaus in Oldendorf (Kreis Steinburg) sind drei Menschen verletzt worden. Sie kamen mit Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus, wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle mitteilte. Aus zunächst ungeklärten Gründen entstand der Brand in der Nacht zum Samstag in dem Gebäude, das bis vor kurzem als Museum diente. Das Feuer zerstörte das Haus, es brannte bis auf die Grundmauern nieder. Zwischenzeitlich kämpften etwa 200 Einsatzkräfte gegen die Flammen, das Löschen dauerte bis zum Samstagnachmittag. Eine Schadenshöhe wurde zunächst nicht genannt.

© dpa-infocom, dpa:210904-99-92336/2