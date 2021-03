Drei Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus in Osnabrück

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Osnabrück (dpa/lni) – Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Osnabrück sind drei Menschen verletzt worden. Sie hätten eine Rauchgasvergiftung erlitten, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagabend. Zehn weitere Menschen mussten das Gebäude verlassen. Nach ersten Erkenntnissen ist nach den Angaben ein Sperrmüllhaufen vor dem Gebäude in Brand geraten und die Flammen haben über das Vordach auf das Gebäude übergegriffen. Der Schaden wird auf 50 000 bis 100 000 Euro geschätzt. Es seien rund zwei Dutzend Einsatzkräfte vor Ort gewesen.

