Drei vergiftete Katzen in Heide gefunden: Täter gesucht

Blaulicht auf einem Einsatzwagen der Polizei. Foto: Patrick Pleul/ZB/dpa/Symbolbild

Heide (dpa/lno) – Nach der Vergiftung von drei Katzen in Heide sucht die Polizei nach einem oder mehreren Tätern. Anfang September hatte eine Frau drei leblose Katzen in ihrem und in benachbarten Gärten gemeldet, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Mitarbeiter des Kreises fanden eine Katze bereits tot vor. Die beiden noch lebenden Tiere kamen in eine Tierarztpraxis und konnten wieder aufgepäppelt werden. Die Situation deutete nach Angaben der Polizei darauf hin, dass die Tiere nach der Vergiftung erst verscharrt und dann wieder ausgegraben worden waren. Die Ermittler suchen Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:210909-99-151626/2

Mitteilung der Polizei