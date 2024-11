Drei Verdächtige nach versuchter Tötung in Hamburg ermittelt

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einem versuchten Tötungsdelikt im Hamburger Stadtteil St. Georg Mitte Oktober hat die Polizei drei Tatverdächtige ermittelt. Der Verdacht gegen einen 17-Jährigen habe sich erhärtet, teilte die Polizei heute mit. Ein 18-Jähriger und ein 21-Jähriger sollen mutmaßliche Mittäter sein. Die drei jungen Männer sitzen den Angaben zufolge nun in Untersuchungshaft.

Polizisten hatten am 15. Oktober einen 22-Jährigen im Stadtteil St. Georg kontrolliert – und dabei plötzlich Stichverletzungen am Oberkörper festgestellt. Der Verletzte gab an, er habe zuvor eine Auseinandersetzung mit einem anderen Mann gehabt. Das Opfer wurde nach dem Vorfall in einem Krankenhaus operiert.