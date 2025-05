Großeinsatz in Hamburg: Feuerwehr evakuiert Klinikgebäude

Hamburg (dpa) –

Teile des Marienkrankenhauses im Hamburger Stadtteil Hohenfelde werden derzeit wegen des – inzwischen gelöschten – Feuers in einem Klinikgebäude evakuiert. Die Rettungsmaßnahmen seien noch nicht abgeschlossen, es gebe eine zweistellige Zahl an betroffenen Menschen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am frühen Morgen, ohne nähere Details zu nennen. Ob es neben den drei bestätigten Toten auch Verletzte gebe, konnte er zunächst nicht sagen. Bei allen Todesopfern handele es sich um Erwachsene.

Der vom Brand im Erdgeschoss verursachte Rauch sei in alle vier Etagen des betroffenen Gebäudes gezogen, sagte der Sprecher. Auch die angrenzenden Gebäude würden kontrolliert und die dortigen Patientinnen und Patienten untersucht.

Das Feuer war den Angaben zufolge in der geriatrischen Abteilung des Krankenhauses ausgebrochen, die auf die Versorgung älterer Patientinnen und Patienten spezialisiert ist. Anschließend schlugen die Flammen auf den ersten Stock über.