Drei Siege in Serie: Wolfsburg doch noch Europacup-Kandidat?

Wolfsburg (dpa/lni) –

In den letzten zwei Spielen einer schwachen Saison kann der VfL Wolfsburg auf einmal doch noch sein großes Ziel erreichen: die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb. Nach dem 3:0 (2:0)-Sieg gegen Darmstadt 98 haben die «Wölfe» nur noch drei Punkte Rückstand auf den achten Tabellenplatz. Und der würde zur Teilnahme an den Playoff-Spielen zur Conference League reichen, falls der deutsche Meister Bayer Leverkusen auch das DFB-Pokalfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern gewinnt.

«Vor zwei Wochen waren wir noch in höchster Abstiegsgefahr. Jetzt reden wir über Europa. Es war wahrscheinlich noch nie so einfach, in einen europäischen Wettbewerb zu kommen wie in diesem Jahr, weil es die deutschen Vereine international einfach überragend gemacht haben», sagte der Wolfsburger Trainer Ralph Hasenhüttl.

Seit der Österreicher im März als Nachfolger von Niko Kovac verpflichtet wurde, haben die Wolfsburger in der Fußball-Bundesliga vier von sechs Spielen gewonnen. Aus dem Abstiegskampf haben sie sich am Samstag durch den dritten Sieg in Serie befreit.

Eine Europapokal-Teilnahme ist für sie dennoch nicht viel mehr als eine rein theoretische Option. Denn um den achten Platz noch zu erreichen, müsste der VfL seine beiden letzten Saisonspiele gewinnen und auf Punktverluste von gleich vier Teams vor ihm hoffen. «Das war bis jetzt wirklich nicht in unseren Köpfen», sagte Hasenhüttl. «Jetzt haben wir noch zwei sehr schwere Spiele in München und gegen Mainz. Es ist aber ein angenehmes Gefühl, jetzt in diese Richtung orientiert zu werden.»