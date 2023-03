Drei seltene Berberlöwen-Babys im Zoo Hannover geboren

Hannover (dpa/lni) –

Im Zoo Hannover hat eine seltene Berberlöwin dreifachen Nachwuchs bekommen. In freier Wildbahn gilt die Löwenart seit Mitte des vergangenen Jahrhunderts als ausgestorben, wie der Zoo am Mittwoch mitteilte. Sie seien vom Menschen ausgerottet worden und hätten nur in Zoos überlebt.

Seit 2010 gibt es Berberlöwen auch im Zoo in der Landeshauptstadt. Die fünfjährige Neumutter Zara kam als Partnerin für Löwenmännchen Basu im vergangenen August nach Hannover. Sie warf vergangene Woche drei Junge, deren Geschlechter noch nicht bekannt sind. «Zara wirkt sehr entspannt und kümmert sich richtig gut um die drei, vor allem lässt sie sie immer trinken», berichtete Zookurator Robin Walb.