Drei Schwerverletzte nach Unfall beim Abbiegen

Wiefelstede (dpa/lni) – Bei einem Verkehrsunfall in Wiefelstede (Landkreis Ammerland) sind am Freitag drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 82-Jähriger mit seinem Wagen im Ortsteil Metjendorf nach links abbiegen. Dabei habe er ein von links kommendes Auto übersehen, das Vorfahrt gehabt hätte, wie es in der Mitteilung weiter hieß. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurde der 82-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Auch seine 85-jährige Beifahrerin sowie der 75-jährige Fahrer des anderen Wagens erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen.

