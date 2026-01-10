Drei Schwerverletzte nach Unfall auf der Autobahn 7

Sieben Fahrzeuge, darunter auch Sattelzüge, sind auf der Autobahn 7 auf eisglatter Fahrbahn zusammengestoßen. (Symbolbild) Stefan Puchner/dpa

Rhüden (dpa/lni) –

Sieben Fahrzeuge sind auf der Autobahn 7 im Landkreis Goslar bei Eisglätte ins Schleudern geraten und zusammengestoßen. Bei dem Unfall am Freitag bei Rhüden wurden insgesamt zwölf Menschen verletzt, drei von ihnen schwer, wie die Polizei mitteilte. Unter den beteiligten Fahrzeugen waren auch Sattelzüge, einige stießen gegen die Betonmittelschutzwand. Die Einsatzkräfte meldeten einen Massenanfall von Verletzten.

Die Verletzten wurden vor Ort versorgt und dann in Krankenhäuser gebracht. Insgesamt waren 26 Einsatzfahrzeuge der Feuerwehren aus dem Landkreis Goslar, Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeuge aus mehreren Landkreisen sowie Streifenwagen von Autobahnpolizei und weiteren Polizeistationen an der Unfallstelle.

Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar und ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei hat mehrere Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die A7 blieb zwischen Seesen und Bockenem für mehr als sieben Stunden voll gesperrt.