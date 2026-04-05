Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Hannover

Hannover (dpa/lni) –

Bei einem Verkehrsunfall in Hannover sind zwei Menschen schwer und zwei weitere leicht verletzt worden. Zwei Autos waren im Stadtteil Linden-Nord frontal zusammengeprallt, wie die Feuerwehr mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein 49-Jähriger mit seinem Auto unterwegs und soll dabei deutlich zu schnell gefahren sein. In einer Kreuzung kollidierte er mit dem Wagen einer 42-Jährigen, die nach links abbiegen wollte und Grün hatte.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der 42 Jahre alten Fahrerin gegen eine Ampel geschleudert. Eine 63-jährige Mitfahrerin wurde im Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie und die Fahrerin erlitten schwere Verletzungen.

Die beiden Insassen des anderen Autos, darunter ein neunjähriger Junge, wurden leicht verletzt. Alle Beteiligten kamen in Krankenhäuser. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung und sucht Zeugen. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf circa 14.000 Euro beziffert.