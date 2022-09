Drei Schwerverletzte bei Abbiegeunfall in Wilhelmsburg

Hamburg (dpa/lno) –

Bei der Kollision zweier Autos sind am späten Samstagabend in Hamburg-Wilhelmsburg zwei Männer und eine Frau schwer verletzt worden. Eine 22-jährige Fahrerin war in ihrem Auto abgebogen, obwohl ihr ein anderes Auto frontal entgegenkam, wie die Polizei am Sonntagmittag mitteilte. Wie es dazu kam, war zunächst unklar. Sowohl die 22-Jährige, als auch der 19-jährige Fahrer des anderen Wagens mit seinem 22-jährigen Mitfahrer mussten ins Krankenhaus gebracht werden, um dort versorgt zu werden. Lebensgefahr bestand dabei laut Polizei nicht.