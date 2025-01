Drei Restaurants mit vier Kochhauben im Norden

Sylt/Kiel (dpa/lno) –

Gleich drei Restaurants im Norden haben vom Restaurantführer «Gault Millau» vier schwarze Kochhauben erhalten. Das Restaurant «Courtier» in Wangels im Kreis Ostholstein, die «Meierei Dirk Luther» in Glücksburg und der «Söl’ring Hof» mit seinem Küchenchef Jan-Philipp Berner in Rantum auf Sylt erhielten in diesem Jahr die begehrte Auszeichnung. Der Gastronomieführer wurde am Montagabend veröffentlicht.

Das «Kai3» in Hörnum auf Sylt verteidigte seine drei roten Kochhauben. Das «Bodendorf’s» auf Sylt erhielt drei schwarze Kochhauben, ebenso «Das Grace» in Flensburg und die «Orangerie» in Timmendorfer Strand. Zwei rote Kochhauben erhielten das «Diva» in Scharbeutz, «Robert Stolz» in Plön und «Wullenwever» in Lübeck.

Mit zwei schwarzen Kochmützen wurde das Restaurant «Alt Wyk» auf Föhr, das «Flygge» in Kiel, «JM» auf Sylt, «Restaurant Schnüsch» in Büsum, «Rolin» in Pinneberg und «Siebzehn84» auf Sylt ausgezeichnet.

Mit roten Hauben würdigt der Restaurantführer Restaurants, die innerhalb ihrer Kategorie herausragend sind, schwarze Hauben stehen im Ranking etwas darunter.

Neben dem «Gault&Millau» erscheint auch der Restaurantführer «Guide Michelin» regelmäßig als wichtiger internationaler Gourmet-Ratgeber. Er vergibt Sterne für ausgezeichnete Kochkunst.