Drei Rennradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Nörten-Hardenberg (dpa/lni) –

Drei Rennfahrer sind am Samstagnachmittag auf der B446 zwischen Reyershausen und Nörten-Hardenberg (Landkreis Northeim) gestürzt und schwer verletzt worden. Sanitäter brachten die Männer im Alter von 31, 55 und 60 Jahren mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Sie waren mit drei weiteren Radfahrern jeweils hintereinander unterwegs, als einer mit dem Vorderrad gegen das Hinterrad des Vorausfahrenden fuhr und dadurch stürzte. Das brachte daraufhin auch die beiden weiteren Fahrer zu Fall. Die Polizei schätzt den Schaden an den Fahrrädern und der getragenen Ausrüstung auf insgesamt knapp 5.000 Euro.