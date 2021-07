Drei Projekte für Einsatz für Kinderrechte ausgezeichnet

Daniela Behrens (SPD), Niedersachsens Sozial- und Gesundheitsministerin, spricht. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Hannover (dpa/lni) – Das niedersächsische Sozialministerium hat gemeinsam mit dem Kinderschutzbund drei Projekte ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise für die Rechte von Kindern einsetzen. Erstmals konnten in diesem Jahr auch Kinder und Jugendliche selbst Beiträge einreichen. Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) übergab die mit insgesamt 9000 Euro dotierten Preise am Samstag in Hannover.

Ausgezeichnet wurden unter anderem die Schülerinnen und Schüler der Klasse 7a der Peter Ustinov Schule in Hannover, die gemeinsam mit ihrer Lehrerin die UN-Kinderrechtskonvention in kindgerechte Sprache übersetzten und ihre eigene Erfahrungen damit verknüpften. Daraus entstand ein Memoryspiel, dass die Kinder auch digital spielen können.

«Junge Menschen standen und stehen in der Corona-Krise vor ganz besonderen Herausforderungen, gerade ihre Rechte und Bedürfnisse sind enorm eingeengt worden», hieß es von der Jury. In einer Zeit des Distanzlernens habe die Klasse mit viel und persönlichem Einsatz etwas Theoretisches lebendig gemacht.

Für ihr Engagement geehrt wurden auch der Stamm Rotmilan Bruchhausen vom Bund der Pfadfinder und der Kinderschutzbund Papenburg-Aschendorf.

«Wir danken allen, die sich für die Kinderrechte ganz konkret stark machen – gerade in Zeiten der Corona-Krise», sagte der Landesvorsitzende des Kinderschutzbundes Niedersachsen Johannes Schmidt. Auf politischer Ebene werde sich der Kinderschutzbund weiterhin für die Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz einsetzen.

