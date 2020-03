Drei neue Covid-19-Fälle in Hamburg bestätigt

Nasenabstrich eines Patienten, der auf das neuartige Coronavirus getestet wird. Foto: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa

Hamburg (dpa/lno) – In Hamburg gibt es drei neue Fälle von Covid-19-Erkrankungen. Die Infektionen seien in der Nacht zum Donnerstag bestätigt worden, teilte die Gesundheitsbehörde mit. Die drei Betroffenen befänden sich in Isolation, hieß es. Die Gesundheitsämter ermittelten die Kontaktpersonen der Infizierten. Die Lage in Hamburg habe sich durch die insgesamt nun acht Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus nicht verändert. «Nach wie vor gibt es in Hamburg keine Infektionsketten in der Bevölkerung», erklärte die Gesundheitsbehörde.

