Drei neue Corona-Neuinfektion in Hamburg

Ein Röhrchen mit einem Corona-Verdachtsfall wird untersucht. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Archiv

Hamburg (dpa/lno) – In Hamburg ist die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen seit Montag um drei gestiegen. Damit wurden seit Ausbruch der Pandemie in der Stadt insgesamt 5243 Menschen positiv auf das neuartige Virus getestet, wie die Gesundheitsbehörde am Dienstag mitteilte. Rund 4900 davon können nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) inzwischen als genesen angesehen werden.

Unverändert blieb die Zahl der Toten: Laut Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf starben in Hamburg bisher 231 Menschen an Covid-19. Das RKI, das unabhängig von der Todesursache alle mit dem Virus infizierten Toten erfasst, kommt auf 261.

Mit 0,9 Neuinfektionen pro 100 000 Menschen binnen sieben Tagen liegt das Infektionsgeschehen in Hamburg weit unter dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen, ab dem der Senat über erneute Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie beraten müsste.

In Hamburger Krankenhäusern wurden den Angaben zufolge 16 Menschen mit dem Coronavirus behandelt, sieben von ihnen liegen auf Intensivstationen.

