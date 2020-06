Drei neue Corona-Fälle in Hamburg

Ein Abstrichstäbchen wird in einer ambulanten Corona-Test- Einrichtung gehalten. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Bei Tests auf das Coronavirus sind in Hamburg drei weitere Fälle nachgewiesen worden. Damit haben sich seit Beginn der Epidemie in der Hansestadt Ende Februar 5162 Menschen mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert, wie der Senat am Samstag im Internet mitteilte. Rund 4800 von ihnen gelten nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) als genesen.

Die Zahl der Toten in Hamburg lag laut RKI zuletzt unverändert bei 259. Das Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf hat bislang laut der Senatsmitteilung in 229 Fällen bestätigt, dass die Menschen an der Corona-Infektion starben.

22 Corona-Infizierte aus der Stadt und dem Umland wurden am Freitag stationär in Hamburger Krankenhäusern behandelt, ein Kranker weniger als am Vortag. Von ihnen lagen weiterhin 12 auf Intensivstationen.

