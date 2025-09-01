Drei-Millionen-Lottogewinn geht nach Hamburg

Über knapp 3,2 Millionen Euro kann sich ein Lottogewinner aus Hamburg freuen (Symbolbild). Inga Kjer/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Lottospieler aus Hamburg kann sich über einen Millionengewinn freuen. Für die «sechs Richtigen», die sie oder er am vergangenen Samstag getippt hatte, gibt es knapp 3,2 Millionen Euro, wie die Lotto-Gesellschaften mitteilten.

Sechs Richtige plus Superzahl wurden demnach in Berlin getippt. Die oder der Glückliche aus der Hauptstadt darf sich den Angaben zufolge sogar über 4,4 Millionen Euro freuen.

In der Lotterie Super Sechs gingen Gewinne über je 100.000 Euro nach Bayern, Hessen und dreimal nach Nordrhein-Westfalen.