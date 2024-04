Drei Menschen werden bei Unfall mit Streifenwagen verletzt

Neumünster (dpa/lno) –

Bei einem Unfall mit einem Streifenwagen sind in Neumünster drei Menschen leicht verletzt worden. Das Polizeifahrzeug sei mit eingeschaltetem Blaulicht bei Rot in eine Kreuzung hineingefahren und dort mit einem Auto kollidiert, für das die Ampel Grün gezeigt habe, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei seien sowohl die beiden Beamten im Streifenwagen als auch der Fahrer in dem anderen Auto leicht verletzt worden. Alle drei Verletzten wurden ambulant in einem Krankenhaus versorgt. Die Polizei habe bei der Einsatzfahrt am Sonntag das Martinshorn nicht eingeschaltet, um die Tatverdächtigen nicht zu warnen, sagte ein Polizeisprecher.