Drei Menschen nach Brand in Pflegeheim in Krankenhaus

In einem Pflegeheim in Heide ist ein Feuer ausgebrochen. (Symbolbild) Sina Schuldt/dpa

Heide (dpa/lno) –

Drei Menschen sind wegen eines Brandes in einem Pflegeheim in Heide (Kreis Dithmarschen) ins Krankenhaus gekommen. Sie erlitten eine leichte Rauchvergiftung, sagte eine Sprecherin der Polizei. In der Nacht brannten demnach in dem Gebäude ein Tisch und ein Stuhl – dadurch habe es starke Rauchentwicklung gegeben.

Nach Angaben der Sprecherin wurde das Feuer wahrscheinlich fahrlässig durch einen Bewohner des Pflegeheims verursacht. Nach Informationen der «Mopo» löschte die Feuerwehr den Brand nach rund 40 Minuten. Weitere Details waren nach Polizeiangaben nicht bekannt.