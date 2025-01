Drei Menschen durch Hundebisse in Ahrensburg verletzt

Ahrensburg (dpa/lno) –

Drei Menschen sind durch eine Hundeattacke in Ahrensburg (Kreis Stormarn) verletzt worden. Der Notruf ging am Samstagabend um 21.53 Uhr ein, wie eine Sprecherin der Regionalleitstelle sagte. Der Vorfall spielte sich in der Wohnung einer Familie in einem Mehrfamilienhaus ab. Alle drei Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Zu den weiteren Hintergründen des Falls konnte die Leitstelle keine Angaben machen. Zuvor hatte der NDR berichtet.