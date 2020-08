Drei Menschen bei Zusammenstoß auf B75 verletzt

Ein Rettungswagen mit Blaulicht. Foto: Lukas Schulze/dpa/Archivbild

Buchholz (dpa) – Bei einem schweren Verkehrsunfall in Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg) sind drei Menschen verletzt worden. Eines der Fahrzeuge sei am Montagabend auf die B75 nahe Hamburg gefahren, der Fahrer habe dann das andere Auto übersehen, teilte die Polizei mit. Durch den Zusammenstoß wurden den Angaben zufolge ein Mensch leicht und zwei Menschen schwer verletzt. Lebensgefahr bestehe jedoch nicht, hieß es. Nähere Details konnte die Polizei zunächst nicht nennen. Die Fahrbahn war am Abend für anderthalb Stunden teilweise gesperrt.