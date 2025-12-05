Drei Menschen bei Verkehrsunfall verletzt

Weyhe (dpa/lni) –

Bei einem Unfall mit mehreren Autos sind im Landkreis Diepholz drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Am Donnerstagnachmittag habe eine 82 Jahre alte Autofahrerin verkehrsbedingt abbremsen müssen, teilte die Polizei mit. Nach ihren Angaben hätten die Bremsen ihres Autos nicht funktioniert, sie habe daher auszuweichen versucht. Dabei geriet ihr Wagen gegen den Bordstein und kollidierte schließlich mit den entgegenkommenden Autos eines 36-Jährigen und einer 77-Jährigen. Die 82 Jahre alte Frau wurde schwer verletzt, die beiden anderen leicht. Die Straße musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden.