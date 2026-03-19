Drei Menschen bei Unfall auf B401 schwer verletzt

Edewecht (dpa/lni) –

Bei einem Unfall mit zwei Autos und einem Transporter sind in Edewecht (Ammerland) drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 62 Jahre alter Fahrer sei mit seinem Auto auf der B401 aus bisher unklarer Ursache in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei am Abend mit. Dort sei er mit dem Heck eines Anhängers kollidiert, der von einem Transport gezogen worden sei. Schließlich kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 37-Jährigen.

Der 62-Jährige, seine 61 Jahre alte Ehefrau, die sich ebenfalls in dem Wagen befand, und der 37-Jährige kamen schwer verletzt in Krankenhäuser. Lebensgefahr bestehe nicht. Zur Unfallursache werde ermittelt, die Schadenshöhe sei noch unklar.