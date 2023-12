Drei Menschen bei Unfall auf A1 verletzt

Eutin (dpa/lno) –

Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos auf der A1 bei Eutin (Kreis Ostholstein) in Richtung Hamburg sind drei Menschen leicht verletzt worden. Der Unfall passierte, als ein Auto ein Überholmanöver startete und dafür den Fahrstreifen wechselte wollte, ohne das andere Fahrzeug zu bemerken, wie die Polizei mitteilte.

Alle Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. An einem der beiden Fahrzeuge entstand ein Totalschaden, am anderen ein hoher Sachschaden. Zur genauen Höhe des Sachschadens konnte die Polizei am Sonntagmorgen zunächst keine Angaben machen. Zuvor hatte die «Hamburger Morgenpost» darüber berichtet.